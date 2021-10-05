ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～シダックス、ペイロールなどがランクイン

2021年10月5日 10:59

印刷

記事提供元：フィスコ


*10:59JST 出来高変化率ランキング（10時台）～シダックス、ペイロールなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[10月5日　10:40　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<2569>* 上場NSQA　　　 404650 　53508　 656.24% -1.74%
<2564> GXSディビ　　　　5231 　1227.8　 326.05% -0.52%
<2632> MXSナス100ヘッジ有　18317 　4864.4　 276.55% -1.98%
<2562>* 上場ダウH　　　　　258600 　69272　 273.31% -1.22%
<1346> MXS225　　　　　　　99103 　31266.8　 216.96% -3.22%
<8938> グロームHD　　　　111600 　40660　 174.47% -5.48%
<3955> イムラ封筒　　　　　182400 　70280　 159.53% -8.82%
<3186> ネクステージ　　　　1683500 　680920　 147.24% -5.69%
<3326> ランシステム　　　　596100 　253920　 134.76% 8.44%
<2513> NF外株ヘッジ無　　201360 　86434　 132.96% -1.33%
<4714> リソー教育　　　　　2247800 　972120　 131.23% 3.7%
<8783> GFA　　　　　　　843300 　365160　 130.94% -5.13%
<7086> きずなHD　　　　　41600 　18480　 125.11% -4.73%
<4837>* シダックス　　　　　764000 　349500　 118.6% -12.81%
<2464> BBT　　　　　　　55400 　25660　 115.9% -5.54%
<3377> バイク王　　　　　　869000 　410740　 111.57% -17.54%
<2927> AFC-HD　　　　　256000 　121740　 110.28% -8.81%
<4331> T&Gニーズ　　　　465200 　234400　 98.46% 2.88%
<1329> iS225　　　　　　　　54979 　27960　 96.63% -3.25%
<1330>* 上場225　　　　　　　　98930 　52234　 89.4% -3.2%
<3623> ビリングシス　　　　56000 　29640　 88.93% 1.04%
<6721> ウインテスト　　　　268700 　144160　 86.39% -6.05%
<1580> 日経-1倍　　　　　185050 　100112　 84.84% 3.46%
<1397>* SMAM225　　　　　　4921 　2672.8　 84.11% -3.12%
<7809> 壽屋　　　　　　　　55300 　31640　 74.78% -9.88%
<2586> フルッタ　　　　　　349400 　201180　 73.68% -5.23%
<3496>* アズーム　　　　　　34700 　20240　 71.44% -7.25%
<6050>* EG　　　　　　　　166000 　97620　 70.05% -4.65%
<4489>* ペイロール　　　　　70600 　42920　 64.49% -4.04%
<7826>* フルヤ金属　　　　　221700 　137620　 61.1% -7.29%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

» 個別株の最新ニュースをもっと見る