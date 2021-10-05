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出来高変化率ランキング（10時台）～シダックス、ペイロールなどがランクイン
*10:59JST 出来高変化率ランキング（10時台）～シダックス、ペイロールなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月5日 10:40 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2569>* 上場NSQA 404650 53508 656.24% -1.74%
<2564> GXSディビ 5231 1227.8 326.05% -0.52%
<2632> MXSナス100ヘッジ有 18317 4864.4 276.55% -1.98%
<2562>* 上場ダウH 258600 69272 273.31% -1.22%
<1346> MXS225 99103 31266.8 216.96% -3.22%
<8938> グロームHD 111600 40660 174.47% -5.48%
<3955> イムラ封筒 182400 70280 159.53% -8.82%
<3186> ネクステージ 1683500 680920 147.24% -5.69%
<3326> ランシステム 596100 253920 134.76% 8.44%
<2513> NF外株ヘッジ無 201360 86434 132.96% -1.33%
<4714> リソー教育 2247800 972120 131.23% 3.7%
<8783> GFA 843300 365160 130.94% -5.13%
<7086> きずなHD 41600 18480 125.11% -4.73%
<4837>* シダックス 764000 349500 118.6% -12.81%
<2464> BBT 55400 25660 115.9% -5.54%
<3377> バイク王 869000 410740 111.57% -17.54%
<2927> AFC-HD 256000 121740 110.28% -8.81%
<4331> T&Gニーズ 465200 234400 98.46% 2.88%
<1329> iS225 54979 27960 96.63% -3.25%
<1330>* 上場225 98930 52234 89.4% -3.2%
<3623> ビリングシス 56000 29640 88.93% 1.04%
<6721> ウインテスト 268700 144160 86.39% -6.05%
<1580> 日経-1倍 185050 100112 84.84% 3.46%
<1397>* SMAM225 4921 2672.8 84.11% -3.12%
<7809> 壽屋 55300 31640 74.78% -9.88%
<2586> フルッタ 349400 201180 73.68% -5.23%
<3496>* アズーム 34700 20240 71.44% -7.25%
<6050>* EG 166000 97620 70.05% -4.65%
<4489>* ペイロール 70600 42920 64.49% -4.04%
<7826>* フルヤ金属 221700 137620 61.1% -7.29%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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