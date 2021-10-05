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Kudan 大幅に3日ぶり反発、仏ルノーなどの自動運転位置推定プロジェクトに参画／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:29JST <4425> Kudan 3350 -50
大幅に3日ぶり反発。欧州連合（EU）の研究機関が資金提供するEnhanced Receiver for Autonomous Mobility（ERASMO）プロジェクトに対し、グループのソフトウェア会社Artisense GmbHが参画したと発表している。同プロジェクトは完全自動運転を可能にする車両搭載可能な自己位置推定技術の開発を目的としている。仏自動車大手のルノーのほか、欧州の技術開発企業も参画しているという。《ST》
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