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大阪金見通し：上昇か、安全資産へ資金向かう展開へ
記事提供元：フィスコ
*07:45JST 大阪金見通し：上昇か、安全資産へ資金向かう展開へ
大阪取引所金標準先物 22年8月限・夜間取引終値：6299円（前日日中取引終値↑24円）
・想定レンジ：上限6340円-下限6260円
5日の大阪取引所金標準先物（期先：22年8月限）は上昇しそうだ。市場では、中国の不動産業界の資金繰り悪化や中国経済の先行き不透明感、米連邦債務の上限問題に加え、昨日の海外市場で原油先物相場が約7年ぶりの高値をつけたことからインフレ懸念が意識され、昨日の米株式市場でダウ平均が大幅に下落した。こうした動きを映し、投資家のリスク資産回避姿勢が強まり、安全資産とされる金に資金が向かいやすく、今日の金先物は買いが優勢の展開となりそうだ。《FA》
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