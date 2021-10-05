

*07:45JST 大阪金見通し：上昇か、安全資産へ資金向かう展開へ

大阪取引所金標準先物 22年8月限・夜間取引終値：6299円（前日日中取引終値↑24円）

・想定レンジ：上限6340円-下限6260円

5日の大阪取引所金標準先物（期先：22年8月限）は上昇しそうだ。市場では、中国の不動産業界の資金繰り悪化や中国経済の先行き不透明感、米連邦債務の上限問題に加え、昨日の海外市場で原油先物相場が約7年ぶりの高値をつけたことからインフレ懸念が意識され、昨日の米株式市場でダウ平均が大幅に下落した。こうした動きを映し、投資家のリスク資産回避姿勢が強まり、安全資産とされる金に資金が向かいやすく、今日の金先物は買いが優勢の展開となりそうだ。《FA》