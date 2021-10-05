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今日の注目スケジュール：サービス業PMI、需給ギャップと潜在成長率、米ISM非製造業景況指数など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、需給ギャップと潜在成長率、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
08:30 東京CPI(9月) 0％ -0.4％
09:30 サービス業PMI(9月) 47.4
09:30 総合PMI(9月) 47.7
14:00 需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)
経産省主催の「TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)サミット2021」
黒田日銀総裁と宮園GPIF理事長がビデオメッセージで参加
＜海外＞
09:30 豪・貿易収支(8月) 96.50億豪ドル 121.17億豪ドル
12:30 豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.10％ 0.10％
14:00 印・サービス業PMI(9月) 56.7
14:00 印・総合PMI(9月) 55.4
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(9月) 56.3 56.3
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(9月) 56.1 56.1
18:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(8月) 12.1％
21:00 ブ・鉱工業生産(8月) -1.3％
21:30 加・貿易収支(8月) 7.8億加ドル
21:30 米・貿易収支(8月) -705億ドル -701億ドル
22:00 ブ・サービス業PMI(9月) 55.1
22:00 ブ・総合PMI(9月) 54.6
22:45 米・サービス業PMI(9月) 54.4 54.4
22:45 米・総合PMI(9月) 54.5
23:00 米・ISM非製造業景況指数(9月) 59.8 61.7
米・マイクロソフトが「ウィンドウズ11」提供開始
米・アップルの創業者スティーブ・ジョブズ氏没後10年
欧・欧財務相理事会
経済協力開発機構(OECD)閣僚理事会(6日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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