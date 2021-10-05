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今日の注目スケジュール：サービス業PMI、需給ギャップと潜在成長率、米ISM非製造業景況指数など

2021年10月5日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、需給ギャップと潜在成長率、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
08:30　東京CPI(9月)　0％　-0.4％
09:30　サービス業PMI(9月)　　47.4
09:30　総合PMI(9月)　　47.7
14:00　需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)


経産省主催の「TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)サミット2021」

黒田日銀総裁と宮園GPIF理事長がビデオメッセージで参加


＜海外＞
09:30　豪・貿易収支(8月)　96.50億豪ドル　121.17億豪ドル
12:30　豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　0.10％　0.10％
14:00　印・サービス業PMI(9月)　　56.7
14:00　印・総合PMI(9月)　　55.4
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(9月)　56.3　56.3
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(9月)　56.1　56.1
18:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(8月)　　12.1％
21:00　ブ・鉱工業生産(8月)　　-1.3％
21:30　加・貿易収支(8月)　　7.8億加ドル
21:30　米・貿易収支(8月)　-705億ドル　-701億ドル
22:00　ブ・サービス業PMI(9月)　　55.1
22:00　ブ・総合PMI(9月)　　54.6
22:45　米・サービス業PMI(9月)　54.4　54.4
22:45　米・総合PMI(9月)　　54.5
23:00　米・ISM非製造業景況指数(9月)　59.8　61.7


米・マイクロソフトが「ウィンドウズ11」提供開始

米・アップルの創業者スティーブ・ジョブズ氏没後10年

欧・欧財務相理事会

経済協力開発機構(OECD)閣僚理事会(6日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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