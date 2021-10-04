

*15:38JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ

海運業が下落率トップ。そのほか電気機器、ガラス・土石製品、精密機器、化学工業なども下落。一方、空運業が上昇率トップ。そのほか陸運業、その他 金融業、パルプ・紙、不動産業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 空運業 ／ 228.57 ／ 2.39

2. 陸運業 ／ 1,995.68 ／ 2.19

3. その他金融業 ／ 736.08 ／ 1.46

4. パルプ・紙 ／ 515.75 ／ 1.42

5. 不動産業 ／ 1,523.66 ／ 1.32

6. 鉱業 ／ 259.34 ／ 1.13

7. 電力・ガス業 ／ 351.67 ／ 0.74

8. 建設業 ／ 1,166.49 ／ 0.74

9. 繊維業 ／ 595.41 ／ 0.64

10. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,845.87 ／ 0.51

11. 水産・農林業 ／ 495.25 ／ 0.42

12. 食料品 ／ 1,778.02 ／ 0.41

13. 石油・石炭製品 ／ 1,028.62 ／ 0.39

14. 小売業 ／ 1,433.49 ／ 0.36

15. 保険業 ／ 1,123.85 ／ 0.22

16. 医薬品 ／ 3,218.46 ／ 0.18

17. 卸売業 ／ 1,809.9 ／ 0.11

18. サービス業 ／ 3,142.6 ／ 0.09

19. ゴム製品 ／ 3,571.84 ／ -0.20

20. 証券業 ／ 382.08 ／ -0.21

21. 銀行業 ／ 145.7 ／ -0.30

22. その他製品 ／ 3,366.64 ／ -0.49

23. 輸送用機器 ／ 3,294.16 ／ -0.80

24. 機械 ／ 2,206.59 ／ -0.83

25. 金属製品 ／ 1,306.56 ／ -1.10

26. 情報・通信業 ／ 4,809.1 ／ -1.11

27. 鉄鋼 ／ 455.21 ／ -1.13

28. 非鉄金属 ／ 928.24 ／ -1.20

29. 化学工業 ／ 2,301.58 ／ -1.30

30. 精密機器 ／ 11,064.4 ／ -1.53

31. ガラス・土石製品 ／ 1,136.81 ／ -2.04

32. 電気機器 ／ 3,685.65 ／ -2.16

33. 海運業 ／ 834.26 ／ -7.60《FA》