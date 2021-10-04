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東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
*15:38JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
海運業が下落率トップ。そのほか電気機器、ガラス・土石製品、精密機器、化学工業なども下落。一方、空運業が上昇率トップ。そのほか陸運業、その他 金融業、パルプ・紙、不動産業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 空運業 ／ 228.57 ／ 2.39
2. 陸運業 ／ 1,995.68 ／ 2.19
3. その他金融業 ／ 736.08 ／ 1.46
4. パルプ・紙 ／ 515.75 ／ 1.42
5. 不動産業 ／ 1,523.66 ／ 1.32
6. 鉱業 ／ 259.34 ／ 1.13
7. 電力・ガス業 ／ 351.67 ／ 0.74
8. 建設業 ／ 1,166.49 ／ 0.74
9. 繊維業 ／ 595.41 ／ 0.64
10. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,845.87 ／ 0.51
11. 水産・農林業 ／ 495.25 ／ 0.42
12. 食料品 ／ 1,778.02 ／ 0.41
13. 石油・石炭製品 ／ 1,028.62 ／ 0.39
14. 小売業 ／ 1,433.49 ／ 0.36
15. 保険業 ／ 1,123.85 ／ 0.22
16. 医薬品 ／ 3,218.46 ／ 0.18
17. 卸売業 ／ 1,809.9 ／ 0.11
18. サービス業 ／ 3,142.6 ／ 0.09
19. ゴム製品 ／ 3,571.84 ／ -0.20
20. 証券業 ／ 382.08 ／ -0.21
21. 銀行業 ／ 145.7 ／ -0.30
22. その他製品 ／ 3,366.64 ／ -0.49
23. 輸送用機器 ／ 3,294.16 ／ -0.80
24. 機械 ／ 2,206.59 ／ -0.83
25. 金属製品 ／ 1,306.56 ／ -1.10
26. 情報・通信業 ／ 4,809.1 ／ -1.11
27. 鉄鋼 ／ 455.21 ／ -1.13
28. 非鉄金属 ／ 928.24 ／ -1.20
29. 化学工業 ／ 2,301.58 ／ -1.30
30. 精密機器 ／ 11,064.4 ／ -1.53
31. ガラス・土石製品 ／ 1,136.81 ／ -2.04
32. 電気機器 ／ 3,685.65 ／ -2.16
33. 海運業 ／ 834.26 ／ -7.60《FA》
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