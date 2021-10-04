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ＦＬＮ 大幅に3日続伸、千葉県鎌ケ谷市など5市のふるさと納税支援業務開始／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:16JST <9241> ＦＬＮ 2721 +57
大幅に3日続伸。ふるさと納税支援業務を千葉県鎌ケ谷市（20年度寄付実績約1549万円）、習志野市（同726万円）、四街道市（同1839万円）、山梨県大月市（同7億6694万円）、岩手県八幡平市（同7816万円）の計5市で開始したと発表している。各地域の「地域情報プラットフォーム まいぷれ」運営パートナー企業と連携し、ふるさと納税の価値最大化を目指す。魅力ある返礼品を増やし、寄付額の向上や地場産業振興を図る。《ST》
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