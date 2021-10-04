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今日の注目スケジュール：臨時国会召集、米製造業受注、「OPECプラス」閣僚級会合など

2021年10月4日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：臨時国会召集、米製造業受注、「OPECプラス」閣僚級会合など
＜国内＞
08:50　マネタリーベース(9月、日本銀行)　　14.9％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存10-25年)(日本銀行)


臨時国会召集(第100代首相に自民党の岸田総裁が選出され新内閣が発足する見通し)


＜海外＞
15:30　スイス・消費者物価指数(9月)　1.1％　0.9％
16:00　トルコ・消費者物価指数(9月)　19.65％　19.25％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(9月)　1.06％　1.44％
20:25　ブ・週次景気動向調査
23:00　米・製造業受注(8月)　1.0％　0.4％


米・セントルイス連銀総裁がパネル討論会に参加

欧・ユーロ圏財務相会合

英・保守党大会(3-6日)

「OPECプラス」閣僚級会合

中・株式市場は祝日のため休場(国慶節、7日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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