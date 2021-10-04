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今日の注目スケジュール：臨時国会召集、米製造業受注、「OPECプラス」閣僚級会合など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：臨時国会召集、米製造業受注、「OPECプラス」閣僚級会合など
＜国内＞
08:50 マネタリーベース(9月、日本銀行) 14.9％
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存10-25年)(日本銀行)
臨時国会召集(第100代首相に自民党の岸田総裁が選出され新内閣が発足する見通し)
＜海外＞
15:30 スイス・消費者物価指数(9月) 1.1％ 0.9％
16:00 トルコ・消費者物価指数(9月) 19.65％ 19.25％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(9月) 1.06％ 1.44％
20:25 ブ・週次景気動向調査
23:00 米・製造業受注(8月) 1.0％ 0.4％
米・セントルイス連銀総裁がパネル討論会に参加
欧・ユーロ圏財務相会合
英・保守党大会(3-6日)
「OPECプラス」閣僚級会合
中・株式市場は祝日のため休場(国慶節、7日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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