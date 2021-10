レスポートサック「ミッフィー＆ダーン」の花柄バッグ、“おばけミッフィー”の絵本ポーチも

レスポートサック(LeSportsac)から「ミッフィー」や「ブラック・ベア」とコラボレーションしたバッグ&ポーチが登場。2021年10月6日(水)より全国のレスポートサックショップほかにて発売される。

■「ミッフィー」「ブラック・ベア」コラボ第2弾

レスポートサックから第1弾に続き、絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナの代表作「ミッフィー」「ブラック・ベア」とコラボレーションしたアイテムがお目見え。

■ミッフィー&ダーンのドット柄バッグ

「ミッフィー アンド ダーン ブラック(Miffy and Dan Black)」では、ミッフィーと友達の男の子ダーンをドット柄のように散りばめたモノトーンプリントのバッグ&ポーチを用意。ランダムにレスポートサックの手描き風ロゴを配したバックパックやショルダーバッグ、コスメポーチなどを展開する。

■“花を摘みながら散歩”するシーンをイメージ

「ミッフィー アンド フラワーズ(Miffy and Flowers)」では、ミッフィーとダーンが花を摘みながら散歩しているシーンをイメージ。カラフルなフラワープリントを施した、トートバッグや大容量ポーチなどが揃う。

■絵本を再現した「ブック ポーチ」

ミッフィーシリーズの絵本を忠実に再現した「ブック ポーチ」にも注目したい。今回は、1963年に出版された『miffy in the snow ゆきのひのうさこちゃん』と、2001年に出版された『miffy the ghost うさこちゃんおばけになる』にフォーカス。

帽子とマフラーを身につけたミッフィーやシーツを被っておばけの格好をしたミッフィーなどが描かれた、ファン必見のアイテムとなっている。

■「ブラック・ベア」が主役のトートバッグ&ポーチ

また、ディック・ブルーナの初期作品「ブラック・ベア」が主役のコラボレーションアイテムもラインナップ。トートバッグには、暗闇の中や窓辺で本を読むブラック・ベアのイラストをデザイン。

オレンジやブルーの鮮やかなカラーを採用した「ブック ポーチ」には、はしごをかつぎながらも読書をするブラック・ベアが登場する。

【詳細】

レスポートサック×ディック・ブルーナ

発売日:2021年10月6日(水)

取扱店舗:全国のレスポートサックショップ、公式オンラインストア

アイテム例:

<ミッフィー アンド ダーン ブラック>

・「スモール ジェニー」H20×W21×D6cm 14,850円

・「コスメティック クラッチ」H15×W20×D6cm 3,960円

・「ダブル トラブル バックパック」H35×W33×D14cm 22,000円

※全16型展開

<ミッフィー アンド フラワーズ>

・「ヨーク サッチェル」H23×W30×D9cm 15,950円

・「エキストラ ラージ レクタングラー コスメティック」H16 ×W22×D6cm 6,160円

・「デラックス イージー キャリー トート」H32×W44×D13cm 10,450円

※全13型展開

・「ミディアム ブック ポーチ」miffy in the snow H14×W13×D6cm 4,620円

<ブラック・ベア>

・「エメラルド トート」Black Bear Black Bag H38×W33cm 11,000円

・「ブック ポーチ」BB Orange Book Pouch H22×W15×D5cm 9,020円

【問い合わせ先】

株式会社レスポートサック ジャパン

TEL:0120-141-333

Illustrations Dick Bruna ©copyright Mercis bv, 1953-2021 www.miffy.com

BLACK BEAR © copyright: Dick Bruna