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レスポートサック「ミッフィー＆ダーン」の花柄バッグ、“おばけミッフィー”の絵本ポーチも
レスポートサック(LeSportsac)から「ミッフィー」や「ブラック・ベア」とコラボレーションしたバッグ＆ポーチが登場。2021年10月6日(水)より全国のレスポートサックショップほかにて発売される。
■「ミッフィー」「ブラック・ベア」コラボ第2弾
レスポートサックから第1弾に続き、絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナの代表作「ミッフィー」「ブラック・ベア」とコラボレーションしたアイテムがお目見え。
■ミッフィー＆ダーンのドット柄バッグ
「ミッフィー アンド ダーン ブラック(Miffy and Dan Black)」では、ミッフィーと友達の男の子ダーンをドット柄のように散りばめたモノトーンプリントのバッグ＆ポーチを用意。ランダムにレスポートサックの手描き風ロゴを配したバックパックやショルダーバッグ、コスメポーチなどを展開する。
■“花を摘みながら散歩”するシーンをイメージ
「ミッフィー アンド フラワーズ(Miffy and Flowers)」では、ミッフィーとダーンが花を摘みながら散歩しているシーンをイメージ。カラフルなフラワープリントを施した、トートバッグや大容量ポーチなどが揃う。
■絵本を再現した「ブック ポーチ」
ミッフィーシリーズの絵本を忠実に再現した「ブック ポーチ」にも注目したい。今回は、1963年に出版された『miffy in the snow ゆきのひのうさこちゃん』と、2001年に出版された『miffy the ghost うさこちゃんおばけになる』にフォーカス。
帽子とマフラーを身につけたミッフィーやシーツを被っておばけの格好をしたミッフィーなどが描かれた、ファン必見のアイテムとなっている。
■「ブラック・ベア」が主役のトートバッグ＆ポーチ
また、ディック・ブルーナの初期作品「ブラック・ベア」が主役のコラボレーションアイテムもラインナップ。トートバッグには、暗闇の中や窓辺で本を読むブラック・ベアのイラストをデザイン。
オレンジやブルーの鮮やかなカラーを採用した「ブック ポーチ」には、はしごをかつぎながらも読書をするブラック・ベアが登場する。
【詳細】
レスポートサック×ディック・ブルーナ
発売日：2021年10月6日(水)
取扱店舗：全国のレスポートサックショップ、公式オンラインストア
アイテム例：
＜ミッフィー アンド ダーン ブラック＞
・「スモール ジェニー」H20×W21×D6cm 14,850円
・「コスメティック クラッチ」H15×W20×D6cm 3,960円
・「ダブル トラブル バックパック」H35×W33×D14cm 22,000円
※全16型展開
＜ミッフィー アンド フラワーズ＞
・「ヨーク サッチェル」H23×W30×D9cm 15,950円
・「エキストラ ラージ レクタングラー コスメティック」H16 ×W22×D6cm 6,160円
・「デラックス イージー キャリー トート」H32×W44×D13cm 10,450円
※全13型展開
・「ミディアム ブック ポーチ」miffy in the snow H14×W13×D6cm 4,620円
＜ブラック・ベア＞
・「エメラルド トート」Black Bear Black Bag H38×W33cm 11,000円
・「ブック ポーチ」BB Orange Book Pouch H22×W15×D5cm 9,020円
【問い合わせ先】
株式会社レスポートサック ジャパン
TEL：0120-141-333
Illustrations Dick Bruna ©copyright Mercis bv, 1953-2021 www.miffy.com
BLACK BEAR © copyright: Dick Bruna
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