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前日に動いた銘柄 part1 ERI HD、パイプドHD、イーブックなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 ERI HD、パイプドHD、イーブックなど
銘柄名<コード>1日終値⇒前日比
UACJ<5741> 2740 -196
景気敏感株中心に軒並み安の展開、LMEアルミニウム価格のピーク感も意識。
ニトリHD<9843> 20780 -1330
6-8月は20％営業減益で、上期も4％減益で着地。
プロジェクトカンパニー<9246> 3785 +85
地合い悪化で前場は一時11％超安も、
DX銘柄としての期待もありプラスに転じる急反発。
セーフィー<4375> 3645 ±0
クラウド録画型映像プラットフォーム企業として注目度高く、
前場急落から急速に戻す。
グリー<3632> 716+100
高水準の自己株式取得実施がサプライズに。
ERI HD<6083> 1350 +300
第1四半期は想定以上の収益改善に。
パイプドHD<3919> 2838 +375
MBOにより株式の非公開化目指すと発表。
JCRファーマ<4552> 3125 +334
業績上方修正や武田薬との事業化契約締結を発表。
ディア・ライフ<3245> 546 +64
大幅増配実施で利回り妙味も高まる。
新家工業<7305> 1699 +179
上半期業績予想を上方修正へ。
グレイステクノロジー<6541> 1100 +98
岡三証券では投資判断を新規に買い推奨。
クリーク・アンド・リバー社<4763> 1936 +95
30日に業績予想の上方修正を発表している。
イーブック<3658> 4815 +275
LINEマンガ運営企業がTOBを実施と発表。
アダストリア<2685> 2112 +57
上半期は下振れ着地もあく抜け感優勢に。
任天堂<7974> 49570 -4740
日経平均リバランス一巡で需給妙味も後退。
KNTCT<9726> 1870 -80
30日にかけて急騰の反動で利食い売りが集まる。
一蔵<6186> 500 +15
30日に急伸の反動で利食い売り優勢。
ワタミ<7522> 1110 -63
緊急事態宣言解除でアフターコロナ関連には出尽くし感も。
エイチ・アイ・エス<9603> 2842 -111
緊急事態宣言解除でいったん出尽くし感も。
オープンドア<3926> 2763 -112
旅行関連も1日は全般売り優勢に。
オンワードHD<8016> 345 -17
リバウンドの動きにも一巡感で戻り売り優勢に。《FA》
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