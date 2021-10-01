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霞ヶ関キャピタル　続伸、物流施設開発の合弁会社設立へ、3年で総事業費2000億円目指す／新興市場スナップショット

2021年10月1日 13:23

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記事提供元：フィスコ


*13:23JST <3498> 霞ヶ関キャピタル 2350 +158
3日続伸。物流施設開発事業を行う合弁会社の設立に向け、国内大手事業会社と基本合意書を締結したと発表している。国内大手事業会社の社名は非開示だが、豊富な資金力と不動産投資の実績と知見を有するプレーヤーという。出資比率は霞ヶ関キャピタルが66％、国内大手事業会社が34％。合弁会社の営業開始予定は22年1月で、設立後3年間で総事業費2000億円程度の物流施設開発を目指す。《ST》

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