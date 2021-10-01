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テクノアルファ　大幅に続落、21年11月期第3四半期の営業利益0.35億円、黒字転換も第2四半期から縮小／新興市場スナップショット

2021年10月1日 12:40

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記事提供元：フィスコ


*12:40JST <3089> テクノアルファ 1235 -107
大幅に続落。21年11月期第3四半期累計（20年12月-21年8月）の営業損益を0.35億円の黒字（前年同期実績は0.91億円の赤字）と発表している。世界的な半導体不足を背景に消耗品・部品などの販売が堅調に推移し、エレクトロニクス事業が伸長した。通期予想は非開示。第3四半期累計は黒字に転換したものの、第2四半期累計（20年12月-21年5月）の0.58億円の黒字から縮小していることが嫌気され、売りが先行しているようだ。《ST》

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