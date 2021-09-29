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【市場反応】米8月中古住宅販売成約指数、予想大幅上回りドル買い加速
記事提供元：フィスコ
*23:23JST 【市場反応】米8月中古住宅販売成約指数、予想大幅上回りドル買い加速
全米不動産業者協会（NAR）が発表した8月中古住宅販売成約指数は前月比＋8.1％となった。3カ月ぶりのプラスで伸びは予想を大きく上回った。
強い結果を好感し、ドル買いが優勢となり、ドル・円は111円40銭から111円66銭まで上昇し2月来で最高値を更新。ユーロ・ドルは1.1660ドルから1.1622ドルまで下落し昨年11月来の安値を更新した。ポンド・ドルは1.3480ドルから1.3425ドルまで下落し昨年12月来の安値を更新した。
【経済指標】
・米・8月中古住宅販売成約指数：前月比＋8.1％（予想：+1.4％、7月：−2.0％←-1.8％）《KY》
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