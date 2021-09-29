

*07:34JST NY金：軟調推移で1737.50ドル、米長期金利上昇を警戒した売りが入る

NY金先物12月限は、軟調推移（COMEX金12月限終値：1737.50 ↓14.50）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比-14.50ドルの1737.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1727.80ドル-1754.30ドル。アジア市場で1754.30ドルまで買われたが、ニューヨーク市場の序盤にかけて1727.80ドルまで下落。米長期金利の上昇を警戒した売りが入った。欧米株安を意識して安全逃避的な買いが多少入ったが、金先物の戻りは1741ドル近辺で一服し、通常取引終了後の時間外取引では主に1730ドル台で推移した。《FA》