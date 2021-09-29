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今日の注目スケジュール：自民党総裁選投開票、ユーロ圏景況感指数、米中古住宅販売成約指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：自民党総裁選投開票、ユーロ圏景況感指数、米中古住宅販売成約指数など
＜国内＞
10:10 国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
自民党総裁選投開票
セーフィーが東証マザーズに新規上場(公開価格:2430円)
プロジェクトカンパニーが東証マザーズに新規上場(公開価格:2650円)
＜海外＞
16:05 タイ・中央銀行が政策金利発表 0.50％ 0.50％
18:00 欧・ユーロ圏景況感指数(9月) 117.5
18:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(9月) -4
21:00 ブ・生産者物価指数(8月) 1.81％
21:30 ブ・純債務対GDP比(8月) 60.9％ 60.3％
21:30 ブ・基礎的財政収支(8月) -212億レアル -103億レアル
23:00 米・中古住宅販売成約指数(8月) 1.0％ -1.8％
米・アトランタ連銀総裁が講演
米・米国-欧州連合(欧)貿易・技術協議会(TTC)初会合
欧・ECBフォーラム(最終日)、日銀総裁、FRB議長、英中銀総裁、ECB総裁がパネル討論会に参加
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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