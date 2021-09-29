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今日の注目スケジュール：自民党総裁選投開票、ユーロ圏景況感指数、米中古住宅販売成約指数など

2021年9月29日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：自民党総裁選投開票、ユーロ圏景況感指数、米中古住宅販売成約指数など
＜国内＞
10:10　国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)


自民党総裁選投開票

セーフィーが東証マザーズに新規上場(公開価格:2430円)

プロジェクトカンパニーが東証マザーズに新規上場(公開価格:2650円)


＜海外＞
16:05　タイ・中央銀行が政策金利発表　0.50％　0.50％
18:00　欧・ユーロ圏景況感指数(9月)　　117.5
18:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(9月)　　-4
21:00　ブ・生産者物価指数(8月)　　1.81％
21:30　ブ・純債務対GDP比(8月)　60.9％　60.3％
21:30　ブ・基礎的財政収支(8月)　-212億レアル　-103億レアル
23:00　米・中古住宅販売成約指数(8月)　1.0％　-1.8％


米・アトランタ連銀総裁が講演

米・米国-欧州連合(欧)貿易・技術協議会(TTC)初会合

欧・ECBフォーラム(最終日)、日銀総裁、FRB議長、英中銀総裁、ECB総裁がパネル討論会に参加


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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