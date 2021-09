ホーム > マーケット > 東京株式市場 > 記事 Eワラント:売れ筋・値上がりランキング(前引け) 記事提供元: フィスコ

*11:36JST Eワラント:売れ筋・値上がりランキング(前引け)

■eワラント売れ筋トップ10(2021/9/28 11:30現在) 順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 販売価格

1 イーサリアム2021年11月 プラス5倍トラッカー(2,900米ドル) -14.67% 4.20 8.86円

2 日経平均 マイナス3倍トラッカー (29,500円) +10.06% -24.15 4.63円

3 日経平均 マイナス3倍トラッカー (33,000円) +2.45% -6.32 15.14円

4 ビットコイン2021年10月 マイナス3倍トラッカー (45,000米ドル) +5.08% -2.46 6.23円

5 イーサリアム2021年11月 マイナス3倍トラッカー (3,700米ドル) +8.99% -2.01 10.43円

6 韓国200種株価指数 プット(400ウォン) +5.73% -12.46 7.24円

7 日経平均 プラス5倍トラッカー(25,000円) -1.77% 4.72 33.15円

8 日経平均 プット (24,000円) 0.00% -10.31 0.75円

9 ビットコイン2021年11月 プラス5倍トラッカー(46,000米ドル) -8.50% 4.60 5.90円

10 商船三井 コール(9,400円) -45.13% 8.69 2.41円 ■eワラント値上がりトップ10(2021/9/28 11:30現在) 順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率(前日比)

1 日本郵船 プット (5,400円) +70.00% 0.00 -7.61%

2 日本郵船 プット (4,600円) +50.00% 0.00 -7.61%

3 商船三井 プット(4,950円) +50.00% 0.00 -6.40%

4 日本郵船 プット (7,900円) +39.04% -4.52 -7.61%

5 ホンダ コール(4,000円) +34.78% 14.88 +2.67%

6 マツダ コール(1,150円) +33.93% 11.87 +3.13%

7 野村総合研究所 プット (3,600円) +33.33% -14.61 -2.83%

8 商船三井 プット(4,200円) +33.33% 0.00 -6.40%

9 日揮ホールディングス コール (1,150円) +33.33% 10.40 +3.57%

10 アドバンテスト プット(9,200円) +32.65% -10.06 -3.75%

注:eワラントについて、前日23:50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較

(出所:Eワラント証券ウェブサイト)《FA》 関連記事 東京株式市場の最新ニュース

日経平均は97円安でスタート、キーエンスや任天堂などが下落

日経平均は95円安、寄り後はもみ合い

今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆主に129円台後半でもみ合う状態が続く見通し

前場に注目すべき3つのポイント~押し目買い意欲は強いほか9月権利取りの動きも意識~

押し目買い意欲は強いほか9月権利取りの動きも意識/東京株オープニングコメント » 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る

SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)