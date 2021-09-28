

*11:14JST JNS---大幅反発、業績予想の上方修正がインパクトにつながる

JNS<3627>は大幅反発。22年2月期業績予想の上方修正を発表している。営業利益は従来予想の2.7億円から4.5億円、前期比88.3％増にまで上方修正。第1四半期は営業赤字に転落していたこともあって、大幅上方修正にはサプライズも強まる形に。NintendoSwitch向けソフトやHealthTechサービスが好調に推移しているほか、GIGAスクール構想の進展によって、EdTech領域におけるデジタル化需要も拡大しているようだ。《ST》