関連記事
JNS 大幅反発、業績予想の上方修正がインパクトにつながる
記事提供元：フィスコ
*11:14JST JNS---大幅反発、業績予想の上方修正がインパクトにつながる
JNS<3627>は大幅反発。22年2月期業績予想の上方修正を発表している。営業利益は従来予想の2.7億円から4.5億円、前期比88.3％増にまで上方修正。第1四半期は営業赤字に転落していたこともあって、大幅上方修正にはサプライズも強まる形に。NintendoSwitch向けソフトやHealthTechサービスが好調に推移しているほか、GIGAスクール構想の進展によって、EdTech領域におけるデジタル化需要も拡大しているようだ。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- エアトリ 大幅続伸、緊急事態宣言解除を控えて期待感継続 9/30 10:22
- 日電硝 大幅反発、今期3度目の上方修正や自社株買いの発表を好感 9/30 10:12
- 出来高変化率ランキング（9時台）～レオクラン、SERIOHDなどがランクイン 9/30 09:55
- 中本パックス、塩野義薬◆今日のフィスコ注目銘柄◆ 9/30 09:14
- 個別銘柄戦略:昭和電工やテルモなどに注目 9/30 09:07