

*08:17JST 9/28

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（34869.37、+71.37）

・1ドル110円90-00銭

・米原油先物は上昇（75.45、+1.47）

・次期首相による大型経済対策への期待

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（30240.06、-8.75）

・ナスダック総合指数は下落（14969.97、-77.73）

・シカゴ日経先物は下落（30055、大阪比-25）

・SOX指数は下落（3445.44、-8.48）

・VIX指数は上昇（18.76、+1.01）

・米長期金利は上昇

・中国企業の信用不安

・コロナ変異種の感染拡大

・新政権発足までの政治空白

・国内ワクチン不足

留意事項

・9月中間配当の権利付き最終日

・日銀金融政策決定会合の議事要旨（7月15、16日分）

・ジィ・シィ企画、ROBOT PAYMENT、デジタリフト、リベロの4銘柄が新規上場

・自民党総裁選の党員党友票の投票締め切り

・中国工業企業利益（8月）

・米卸売在庫（8月）

・米FHFA住宅価格指数（7月）

・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（7月）

・米消費者信頼感指数（9月）

・欧州中央銀行（ECB）フォーラム（29日まで）でラガルド総裁が開会挨拶《ST》