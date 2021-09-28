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9/28の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:17JST 9/28
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（34869.37、+71.37）
・1ドル110円90-00銭
・米原油先物は上昇（75.45、+1.47）
・次期首相による大型経済対策への期待
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（30240.06、-8.75）
・ナスダック総合指数は下落（14969.97、-77.73）
・シカゴ日経先物は下落（30055、大阪比-25）
・SOX指数は下落（3445.44、-8.48）
・VIX指数は上昇（18.76、+1.01）
・米長期金利は上昇
・中国企業の信用不安
・コロナ変異種の感染拡大
・新政権発足までの政治空白
・国内ワクチン不足
留意事項
・9月中間配当の権利付き最終日
・日銀金融政策決定会合の議事要旨（7月15、16日分）
・ジィ・シィ企画、ROBOT PAYMENT、デジタリフト、リベロの4銘柄が新規上場
・自民党総裁選の党員党友票の投票締め切り
・中国工業企業利益（8月）
・米卸売在庫（8月）
・米FHFA住宅価格指数（7月）
・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（7月）
・米消費者信頼感指数（9月）
・欧州中央銀行（ECB）フォーラム（29日まで）でラガルド総裁が開会挨拶《ST》
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