

*16:26JST 【M&A速報：2021/09/27（2）】SHIFT<3697>、ビットキーと資本業務提携

■SHIFT<3697>、スマートロック・デジタルキー事業展開のビットキーと資本業務提携

■群馬銀行<8334>、クレジットカード会員事業を持ち分法適用子会社の群銀カードに承継

■オリンパス<7733>、CVCファンド「Olympus Innovation Ventures, LLC」を設立

■昭和電線HD<5805>傘下の昭和電線ケーブルシステム、メタル通信ケーブル製造事業を同じく傘下の冨士電線に譲渡

■アジアゲートHD<1783>、不動産事業のNC MAX WORLDに49.0％出資

■ビー・エム・エル<4694>、子会社で臨床検査受託事業の東京公衆衛生研究所を吸収合併

■新生銀行<8303>、SBIホールディングス<8473>に対するTOB買付期間延長要請を引き続き維持

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》