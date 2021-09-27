関連記事
シンクレイヤ 大幅に続伸、新株予約権の大量行使で希薄化懸念後退／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:43JST <1724> シンクレイヤ 1222 +73
大幅に続伸。6日に発行した新株予約権のうち1006個（発行総数の11.1％）が権利行使されたと発表している。交付株数は10万0600株。未行使の新株予約権は6977個となった。シンクレイヤは14日にも1117個が権利行使されたことを明らかにしていた。相次ぐ大量行使で将来の株式価値の希薄化懸念が後退し、投資資金が流入している。同社株が10日に直近安値（933円）を付けた後、順調に値を上げていることも買い安心感につながっているようだ。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- オプトエレクト 大幅に反落、21年11月期第3四半期は黒字転換も通期予想据え置きで材料出尽くし／新興市場スナップショット 9/27 14:23
- カイノス 大幅に続伸、22年3月期の営業利益予想を上方修正、検査用試薬など堅調／新興市場スナップショット 9/27 14:03
- ジーダット ストップ高買い気配、CADソフトウェア「SX-Meister」で7.90億円の大型受注／新興市場スナップショット 9/27 11:28
- ヤマウHD ストップ高、22年3月期第2四半期の営業利益予想を上方修正、製品出荷前倒し／新興市場スナップショット 9/27 09:45
- ネオマーケ 大幅に3日続伸、インティメート・マージャーと連携、Cookieレス対応の広告提供開始／新興市場スナップショット 9/27 09:27