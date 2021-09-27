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シンクレイヤ　大幅に続伸、新株予約権の大量行使で希薄化懸念後退／新興市場スナップショット

2021年9月27日 14:43

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記事提供元：フィスコ


*14:43JST <1724> シンクレイヤ 1222 +73
大幅に続伸。6日に発行した新株予約権のうち1006個（発行総数の11.1％）が権利行使されたと発表している。交付株数は10万0600株。未行使の新株予約権は6977個となった。シンクレイヤは14日にも1117個が権利行使されたことを明らかにしていた。相次ぐ大量行使で将来の株式価値の希薄化懸念が後退し、投資資金が流入している。同社株が10日に直近安値（933円）を付けた後、順調に値を上げていることも買い安心感につながっているようだ。《ST》

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