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NY金：上げ渋り、ドル高や長期金利上昇を意識して伸び悩む
記事提供元：フィスコ
*06:43JST NY金：上げ渋り、ドル高や長期金利上昇を意識して伸び悩む
COMEX金12月限終値：1751.70 ↑1.90
24日のNY金先物12月限は、上げ渋り。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比+1.90ドルの1751.70ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1740.20ドル-1758.00ドル。ニューヨーク市場の序盤にかけて1758.00ドルまで戻したが、米長期金利の小幅上昇やドル高を意識して1740.20ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では主に1740ドル台で推移した。《MK》
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