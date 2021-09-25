

*06:48JST NY原油：続伸、需要増加の思惑残る

NYMEX原油11月限終値：73.98 ↑0.68

24日のNY原油先物11月限は続伸。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比+0.68ドルの73.98ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは72.81ドル-74.27ドル。ニューヨーク市場の序盤にかけて72.81ドルまで下げたが、将来的な需要増加の思惑は残されており、7月14日以来となる74.27ドルまで一段高となった。その後はドル高を意識して上げ渋ったが、通常取引終了後の時間外取引では主に73ドル台後半で推移した。《MK》