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NY原油：続伸、需要増加の思惑残る

2021年9月25日 06:48

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記事提供元：フィスコ


*06:48JST NY原油：続伸、需要増加の思惑残る
NYMEX原油11月限終値：73.98　↑0.68

24日のNY原油先物11月限は続伸。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比+0.68ドルの73.98ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは72.81ドル-74.27ドル。ニューヨーク市場の序盤にかけて72.81ドルまで下げたが、将来的な需要増加の思惑は残されており、7月14日以来となる74.27ドルまで一段高となった。その後はドル高を意識して上げ渋ったが、通常取引終了後の時間外取引では主に73ドル台後半で推移した。《MK》

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