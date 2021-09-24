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文教堂ＨＤ 大幅高、株主優待制度の変更、割引優待カードとQUOカードの選択可能に／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:18JST <9978> 文教堂ＨＤ 76 +3
大幅高。株主優待制度を変更すると発表している。従来の割引優待カードのほか、QUOカードを選択できるようにした。不採算店舗の閉店を進めた結果、店舗がない地域で株主優待カードを利用できない株主が増加したため。対象は今年8月31日現在の株主からで、QUOカードの額面は保有株数100株以上500株未満で300円、500株以上5000株未満で500円、5000株以上1万株未満で700円、1万株以上で1000円となる。《ST》
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