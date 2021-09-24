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東京為替：ドル・円は110円30銭台で推移、中国本土株式の動向が手掛かり材料に
記事提供元：フィスコ
*09:15JST 東京為替：ドル・円は110円30銭台で推移、中国本土株式の動向が手掛かり材料に
24日午前の東京市場でドル・円は、110円30銭台で推移。米長期金利の上昇を意識したドル買いは一巡しているが、中国本土株式が強い動きを見せた場合、リスク回避的な円買いはさらに縮小するとみられる。ここまでの取引レンジは、ドル・円は110円26銭から110円36銭、ユーロ・ドルは、1.1737ドルから1.1746ドル、ユーロ・円は、129円45銭から129円63銭で推移。《MK》
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