

*09:15JST 東京為替：ドル・円は110円30銭台で推移、中国本土株式の動向が手掛かり材料に

24日午前の東京市場でドル・円は、110円30銭台で推移。米長期金利の上昇を意識したドル買いは一巡しているが、中国本土株式が強い動きを見せた場合、リスク回避的な円買いはさらに縮小するとみられる。ここまでの取引レンジは、ドル・円は110円26銭から110円36銭、ユーロ・ドルは、1.1737ドルから1.1746ドル、ユーロ・円は、129円45銭から129円63銭で推移。《MK》