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出来高変化率ランキング（10時台）～井筒屋、インティメートなどがランクイン

2021年9月22日 10:50

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記事提供元：フィスコ


*10:50JST 出来高変化率ランキング（10時台）～井筒屋、インティメートなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[9月22日　10:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<6718> アイホン　　　　　 405500 　48420　 737.46% 11.36%
<6533> オーケストラ　　　　403500 　87460　 361.35% 14.73%
<4319> TAC　　　　　　　194900 　42700　 356.44% 2.47%
<1820> 西松建　　　　　　　809400 　232620　 247.95% 0%
<8260>* 井筒屋　　　　　　　5599000 　1743960　 221.05% 26.59%
<9307> 杉村倉　　　　　　　1613200 　519780　 210.36% 3.13%
<9073> 京極運　　　　　　　85700 　29260　 192.89% -3.69%
<2514> NF外株ヘッジ有　　172290 　61082　 182.06% 0%
<2633>* NFS&P500ヘッジ無　76680 　30478　 151.59% -0.27%
<9363> 大運　　　　　　　　1529700 　637880　 139.81% 9.02%
<2521>* 上場米HE　　　　　895390 　394020　 127.24% -0.07%
<7351> グッドパチ　　　　　90400 　44960　 101.07% 1.86%
<2513> NF外株ヘッジ無　　173780 　90194　 92.67% 0.13%
<1712> ダイセキソリュ　　　531600 　286800　 85.36% 0.84%
<9612> ラックランド　　　　46100 　26920　 71.25% -2.22%
<7072>* インティメート　　　829000 　485720　 70.67% 15.6%
<6238> フリュー　　　　　　408800 　248020　 64.83% 4.51%
<3549> クスリのアオキ　　　100200 　61380　 63.25% -6.12%
<2978> ツクルバ　　　　　　266700 　163680　 62.94% -5.31%
<1348>* MXSトピクス　　　140260 　87704　 59.92% -0.14%
<7047> ポート　　　　　　　192200 　121040　 58.79% 5.7%
<3753> フライトHD　　　　119300 　77180　 54.57% 4.69%
<1329> iS225　　　　　　　　34965 　23799.2　 46.92% 0%
<9268>* オプティマス　　　　77500 　52840　 46.67% -7.38%
<3680>* ホットリンク　　　　683100 　468900　 45.68% -4.38%
<9941> 太洋物　　　　　　　154200 　105960　 45.53% 23.15%
<1308> 上場TPX　　　　　675400 　466380　 44.82% -0.24%
<1368> TPXDベア　　　　129432 　91488.4　 41.47% 0.35%
<3970>* イノベーション　　　23500 　16640　 41.23% 5.41%
<7371> 全研本社　　　　　　83000 　60880　 36.33% -0.19%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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