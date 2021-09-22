

*10:50JST 出来高変化率ランキング（10時台）～井筒屋、インティメートなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [9月22日 10:31 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<6718> アイホン 405500 48420 737.46% 11.36%

<6533> オーケストラ 403500 87460 361.35% 14.73%

<4319> TAC 194900 42700 356.44% 2.47%

<1820> 西松建 809400 232620 247.95% 0%

<8260>* 井筒屋 5599000 1743960 221.05% 26.59%

<9307> 杉村倉 1613200 519780 210.36% 3.13%

<9073> 京極運 85700 29260 192.89% -3.69%

<2514> NF外株ヘッジ有 172290 61082 182.06% 0%

<2633>* NFS&P500ヘッジ無 76680 30478 151.59% -0.27%

<9363> 大運 1529700 637880 139.81% 9.02%

<2521>* 上場米HE 895390 394020 127.24% -0.07%

<7351> グッドパチ 90400 44960 101.07% 1.86%

<2513> NF外株ヘッジ無 173780 90194 92.67% 0.13%

<1712> ダイセキソリュ 531600 286800 85.36% 0.84%

<9612> ラックランド 46100 26920 71.25% -2.22%

<7072>* インティメート 829000 485720 70.67% 15.6%

<6238> フリュー 408800 248020 64.83% 4.51%

<3549> クスリのアオキ 100200 61380 63.25% -6.12%

<2978> ツクルバ 266700 163680 62.94% -5.31%

<1348>* MXSトピクス 140260 87704 59.92% -0.14%

<7047> ポート 192200 121040 58.79% 5.7%

<3753> フライトHD 119300 77180 54.57% 4.69%

<1329> iS225 34965 23799.2 46.92% 0%

<9268>* オプティマス 77500 52840 46.67% -7.38%

<3680>* ホットリンク 683100 468900 45.68% -4.38%

<9941> 太洋物 154200 105960 45.53% 23.15%

<1308> 上場TPX 675400 466380 44.82% -0.24%

<1368> TPXDベア 129432 91488.4 41.47% 0.35%

<3970>* イノベーション 23500 16640 41.23% 5.41%

<7371> 全研本社 83000 60880 36.33% -0.19%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》