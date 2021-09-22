

*08:25JST 9/22

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（14746.40、+32.50）

・シカゴ日経先物は上昇（29780、大阪比+20）

・SOX指数は上昇（3345.03、+6.79）

・VIX指数は低下（24.36、-1.35）

・米原油先物は上昇（70.49、+0.35）

・次期首相による大型経済対策への期待

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（29839.71、-660.34）

・NYダウは下落（33919.84、-50.63）

・1ドル109円20-30銭

・米長期金利は上昇

・中国企業の信用不安

・コロナ変異種の感染拡大

・新政権発足までの政治空白

・国内ワクチン不足

留意事項

・日銀金融政策決定会合（2日目）

・黒田日銀総裁の記者会見

・日銀営業毎旬報告（9月20日現在）

・シンプレクスホールディングス、ユミルリンク、コアコンセプトテクノロジーの3社

が新規上場

・中国最優遇貸出金利

・ユーロ圏消費者信頼感指数（9月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）（2日目）

・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長の記者会見

・米中古住宅販売件数（8月）

・香港株式市場は休場《ST》