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9/22の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:25JST 9/22
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（14746.40、+32.50）
・シカゴ日経先物は上昇（29780、大阪比+20）
・SOX指数は上昇（3345.03、+6.79）
・VIX指数は低下（24.36、-1.35）
・米原油先物は上昇（70.49、+0.35）
・次期首相による大型経済対策への期待
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（29839.71、-660.34）
・NYダウは下落（33919.84、-50.63）
・1ドル109円20-30銭
・米長期金利は上昇
・中国企業の信用不安
・コロナ変異種の感染拡大
・新政権発足までの政治空白
・国内ワクチン不足
留意事項
・日銀金融政策決定会合（2日目）
・黒田日銀総裁の記者会見
・日銀営業毎旬報告（9月20日現在）
・シンプレクスホールディングス、ユミルリンク、コアコンセプトテクノロジーの3社
が新規上場
・中国最優遇貸出金利
・ユーロ圏消費者信頼感指数（9月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）（2日目）
・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長の記者会見
・米中古住宅販売件数（8月）
・香港株式市場は休場《ST》
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