

*15:40JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が下落率トップ

鉄鋼が下落率トップ。そのほか機械、海運業、倉庫・運輸関連業、情報・通信業なども下落。一方、空運業が上昇率トップ。そのほか陸運業、医薬品も上昇。

業種名／現在値／前日比（％）

1. 空運業 ／ 212.09 ／ 3.392. 陸運業 ／ 1,932.52 ／ 0.923. 医薬品 ／ 3,298.65 ／ 0.104. 電力・ガス業 ／ 369.86 ／ -0.125. 鉱業 ／ 231.6 ／ -0.576. ゴム製品 ／ 3,672.39 ／ -0.727. 不動産業 ／ 1,498.79 ／ -0.728. 小売業 ／ 1,457.88 ／ -0.899. 食料品 ／ 1,833.22 ／ -1.0110. 水産・農林業 ／ 506.67 ／ -1.2511. 石油・石炭製品 ／ 1,033.82 ／ -1.2712. サービス業 ／ 3,217.96 ／ -1.3613. その他製品 ／ 3,608.44 ／ -1.4814. 保険業 ／ 1,136.73 ／ -1.5515. 輸送用機器 ／ 3,384.79 ／ -1.6016. 銀行業 ／ 148.18 ／ -1.6117. 精密機器 ／ 11,872.06 ／ -1.6918. 繊維業 ／ 609.01 ／ -1.7019. 電気機器 ／ 3,978.56 ／ -1.9220. 化学工業 ／ 2,482.86 ／ -1.9321. パルプ・紙 ／ 529.05 ／ -2.0822. 卸売業 ／ 1,894.95 ／ -2.2523. 建設業 ／ 1,198.71 ／ -2.3524. その他金融業 ／ 748.78 ／ -2.4125. 非鉄金属 ／ 977.11 ／ -2.4426. 金属製品 ／ 1,400.65 ／ -2.5927. ガラス・土石製品 ／ 1,200.17 ／ -2.6128. 証券業 ／ 392.44 ／ -2.6329. 情報・通信業 ／ 5,021.37 ／ -2.6430. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,970.96 ／ -2.8331. 海運業 ／ 1,100.85 ／ -3.2032. 機械 ／ 2,419.23 ／ -3.3733. 鉄鋼 ／ 480.42 ／ -3.64《FA》