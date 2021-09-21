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インテM　年初来高値、ジーニーとの連携を引き続き材料視、LiveRamp JapanともポストCookieで協力／新興市場スナップショット

2021年9月21日 14:20

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記事提供元：フィスコ


*14:20JST <7072> インテM 2346 +400
ストップ高で年初来高値。サードパーティーCookieを利用せずにドメイン間でデータを連携する共通IDソリューション「IM Universal Identifier」とジーニー<6562>が提供するDSP「GENIEE DSP」、SSP「GENIEE SSP」の連携を開始したと16日に発表し、引き続き買い材料視されている。また、データ接続プラットフォームを運営するLiveRamp Japan（東京都千代田区）とポストCookie領域で商品開発の協力体制を構築したことも明らかにしている。《ST》

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