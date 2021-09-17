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Ｊストリーム　大幅に5日ぶり反発、高音質のネット動画配信システム「Live Extreme」の提供開始／新興市場スナップショット

2021年9月17日 13:41

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記事提供元：フィスコ


*13:41JST <4308> Ｊストリーム 2587 +69
大幅に5日ぶり反発。電子楽器製造のコルグ（東京都稲城市）が開発する高音質のインターネット動画配信システム「Live Extreme」の提供を開始したと発表している。自社のCDN「J-Stream CDNext」を経由して配信することで、最大4Kの高解像度映像とともに高音質なロスレス・オーディオや高品位なハイレゾ・オーディオでのライブ・オンデマンドでの動画配信が実現できるという。《ST》

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