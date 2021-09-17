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北村匠海がボーカル「DISH//」の結成10周年記念ライブ、パシフィコ横浜で
北村匠海がボーカルを務めるDISH//(ディッシュ)が、結成10周年記念ライブ「DISH// 10th Anniversary Live」を開催。2021年12月16日(木)・17日(金)・18日(土)の3日間、パシフィコ横浜 国立大ホールにて実施される。
■北村匠海がボーカル「DISH//」10周年記念ライブ
DISH//は、映画『東京リベンジャーズ』で主演を務め、2022年に向けて『とんび』『明け方の若者たち』の公開も控える北村匠海(Vo／G)、矢部昌暉(cho／G)、橘柊生(DJ／Key)、泉大智(Dr)による4人組ダンスロックバンド。あいみょんが作詞作曲を手掛けた「猫 ～THE FIRST TAKE ver.～」が、2020年に日本レコード大賞優秀作品賞を受賞するなど、高い人気を誇っている。
そんなDISH//が、2021年12月25日に結成10周年を迎えることを記念して、3DAYSライブを開催。10周年イヤーの幕開けとなる記念すべきライブで、彼らがどのようなパフォーマンスをみせてくれるのか、注目したい。
■【詳細】
DISH//結成10周年記念ライブ「DISH// 10th Anniversary Live」
開催日程：
2021年12月16日(木) 開場17:30/開演18:30
12月17日(金) 開場17:30/開演18:30
12月18日(土) 開場15:00/開演16:00
会場：パシフィコ横浜 国立大ホール
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1
■チケット情報
料金：指定席／着席指定席／着席皿ファミリー席 8,500円
オフィシャルファンクラブ会員限定先行(抽選)受付期間：9月13日(月)20:00～9月26日(日)23:59
※チケット詳細は公式サイト(https://dish-web.com/)で確認。
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