

*14:25JST ケンコーマヨ---急伸、原材料費高騰の中での第1四半期実績評価で国内証券格上げ

ケンコーマヨ<2915>は急伸。東海東京調査センターは投資判断を「ニュートラル」から「アウトパフォーム」へ、目標株価を1780円から1910円へと引き上げた。22年3月期経常利益は前期比25.1％減の15.36億円と、会社計画15.00億円に対して若干の超過を予想。売上高が前年の新型コロナ感染症の反動増で外食とCVSで増収となることを想定。また、原材料価格高騰の中でも経常2桁増益となった第1四半期実績を考慮したもよう。そのほか、経常利益の進捗率が、コロナ感染症や原材料費高騰のなかでも前年同期より高い点を評価している。《YN》