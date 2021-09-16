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ユビテック　大幅に5日ぶり反発、25年6月期の営業利益目標3億円、中期経営計画発表／新興市場スナップショット

2021年9月16日 13:43

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記事提供元：フィスコ


*13:43JST <6662> ユビテック 304 +53
大幅に5日ぶり反発。25年6月期の営業損益目標を3.00億円の黒字とする中期経営計画を発表している。21年6月期の実績は1.39億円の赤字。ユーザー数は20万件（21年6月期は13万件）、ユーザー単価は1万5000円/ユーザー数・年（同9931円/ユーザー数・年）を目指す。また、新たな事業領域としてモビリティやエネルギー分野での新たな社会基盤構築のほか、BtoB AI・データソリューションを挙げている。《FA》

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