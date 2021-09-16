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ガブリエル・シャネル“ファッション哲学”に迫る展覧会、三菱一号館美術館で
展覧会「ガブリエル・シャネル展 ― Manifeste de mode(仮称)」が、2022年6月18日(土)から9月25日(日)まで、東京の三菱一号館美術館にて開催される。
■ガブリエル・シャネル、日本で32年ぶりの回顧展
「ガブリエル・シャネル展 ― Manifeste de mode(仮称)」は、シャネル(CHANEL)の創設者であるガブリエル・シャネルのクリエーションやファッション哲学に焦点を当てた回顧展。ガリエラ宮パリ市立モード美術館で開催された、「Gabrielle Chanel. Manifeste de mode展」を日本向けに再構成した国際巡回展となる。日本で同様の展覧会が開催されるのは、32年ぶりだ。
「20世紀で最も影響力の大きい女性デザイナー」とも称されるガブリエル・シャネルは、実用性や快適さを実現した、シンプルかつ洗練された女性服を提案。活動的な女性像を打ち出し、1920年代当時の新たな流行を先導した。また、戦後には、ガブリエル・シャネル自身がツイードのスーツを着こなして“ファッションアイコン”としてスタイルを確立し、ファッション界を牽引した。
■リトル・ブラック・ドレスや「シャネル N°5」など
会場には、シャネルのスーツやリトル・ブラック・ドレスをはじめ、香水「シャネル N°5」、コスチュームジュエリーなど、象徴的なシャネルのクリエーションの数々が集結。また、当時の記録映像もあわせて紹介することで、ガブリエル・シャネルの生み出した独自のスタイル、世界観の魅力へと迫る。
【詳細】
ガブリエル・シャネル展 ― Manifeste de mode(仮称)
開催期間：2022年6月18日(土)～9月25日(日)
※展覧会のタイトル・会期・内容等は2021年9月時点のものであり、今後変更になる可能性あり。最新の情報は、三菱一号館美術館 公式ホームページにて告知。
場所：三菱一号館美術館
住所：東京都千代田区丸の内2-6-2
【問い合わせ先】
TEL：050-5541-8600(ハローダイヤル)
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