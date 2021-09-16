

*08:13JST 9/16

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（34814.39、+236.82）

・ナスダック総合指数は上昇（15161.53、+123.77）

・シカゴ日経先物は上昇（30415、大阪比+65）

・SOX指数は上昇（3465.76、+16.37）

・VIX指数は低下（18.18、-1.28）

・米原油先物は上昇（72.61、+2.15）

・次期首相による大型経済対策への期待

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（30511.71、-158.39）

・1ドル109円30-40銭

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の感染拡大

・新政権発足までの政治空白

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン不足

留意事項

・貿易統計（8月）

・対外対内証券投資（先週）

・首都圏マンション販売（8月）

・月例経済報告（9月）

・ユーロ圏新車販売台数（8月）

・ユーロ圏貿易収支（7月）

・米小売売上高（8月）

・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（9月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米企業在庫（7月）

・対米証券投資収支（ネット長期TICフロー）（7月）

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演

・マレーシアとメキシコは休場《ST》