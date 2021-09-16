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9/16の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:13JST 9/16
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（34814.39、+236.82）
・ナスダック総合指数は上昇（15161.53、+123.77）
・シカゴ日経先物は上昇（30415、大阪比+65）
・SOX指数は上昇（3465.76、+16.37）
・VIX指数は低下（18.18、-1.28）
・米原油先物は上昇（72.61、+2.15）
・次期首相による大型経済対策への期待
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（30511.71、-158.39）
・1ドル109円30-40銭
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の感染拡大
・新政権発足までの政治空白
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン不足
留意事項
・貿易統計（8月）
・対外対内証券投資（先週）
・首都圏マンション販売（8月）
・月例経済報告（9月）
・ユーロ圏新車販売台数（8月）
・ユーロ圏貿易収支（7月）
・米小売売上高（8月）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（9月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米企業在庫（7月）
・対米証券投資収支（ネット長期TICフロー）（7月）
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演
・マレーシアとメキシコは休場《ST》
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