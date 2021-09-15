

*22:33JST 【市場反応】米8月輸入物価指数は予想外のマイナス/9月NY連銀製造業景気指数は予想外に上昇、ドル下げ止まる

米9月NY連銀製造業景気指数は34.3と、8月18.3から予想外に上昇した。一方、同時に発表された8月輸入物価指数は前月比‐0.3％と、7月+0.4％から予想外に昨年10月来のマイナスに落ち込んだ。下落率は、パンデミックにより経済封鎖された昨年4月来で最大。

ドル・円は109円11銭の安値から109円30銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1831ドルの高値から1.1825ドルまで弱含んだ。

【経済指標】

・米・8月輸入物価指数：前月比‐0.3％（予想：+0.2％、7月：+0.4％←+0.3％）

・米・9月NY連銀製造業景気指数：34.3（予想：17.9、8月：18.3）《KY》