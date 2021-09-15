ホーム > マーケット > 国内新興市場 > 記事

ヘッドウォーター　ストップ高、ヴィレッジヴァンガードと業務提携、ストアビジネス共同事業運営／新興市場スナップショット

2021年9月15日 13:28

印刷

記事提供元：フィスコ


*13:28JST <4011> ヘッドウォーター 9760 +1500
ストップ高。DX・AIを活用したストアビジネスの共同事業運営に向け、ヴィレッジヴァンガードコーポレーション<2769>と業務提携を締結したと発表している。実店舗のセンシングで消費者行動データを蓄積するとともにデータ活用基盤を構築し、購入者の増加を目指す。また、デジタルを活用した未来型の店舗作りやAIの独自学習モデルなど実際に店舗運営を通して効果のあったDX化施策の知見をサービス化し、他企業へモデル販売する。《FA》

関連記事

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る