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ヘッドウォーター ストップ高、ヴィレッジヴァンガードと業務提携、ストアビジネス共同事業運営／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:28JST <4011> ヘッドウォーター 9760 +1500
ストップ高。DX・AIを活用したストアビジネスの共同事業運営に向け、ヴィレッジヴァンガードコーポレーション<2769>と業務提携を締結したと発表している。実店舗のセンシングで消費者行動データを蓄積するとともにデータ活用基盤を構築し、購入者の増加を目指す。また、デジタルを活用した未来型の店舗作りやAIの独自学習モデルなど実際に店舗運営を通して効果のあったDX化施策の知見をサービス化し、他企業へモデル販売する。《FA》
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