関連記事
今日の注目スケジュール：コア機械受注、中小売売上高、米鉱工業生産指数など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：コア機械受注、中小売売上高、米鉱工業生産指数など
＜国内＞
08:50 コア機械受注(7月) 3.5％ -1.5％
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
13:30 第3次産業活動指数(7月) 0.2％ 2.3％
ソフトバンクが法人向けイベントを開催(17日まで)
＜海外＞
07:45 NZ・経常収支(4-6月) -15.72億NZドル -28.95億NZドル
10:30 中・新築住宅価格(8月) 0.3％
11:00 中・鉱工業生産指数(8月) 5.8％ 6.4％
11:00 中・小売売上高(8月) 7.0％ 8.5％
11:00 中・不動産投資(8月) 11.2％ 12.7％
11:00 中・固定資産投資(都市部)(8月) 9.1％ 10.3％
11:00 中・調査失業率(8月) 5.1％ 5.1％
15:00 英・消費者物価コア指数(8月) 1.8％
15:00 英・生産者物価産出指数(8月) 4.9％
18:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(7月) 0.5％ -0.3％
20:30 印・貿易収支(8月) -138.7億ドル -109.7億ドル
21:00 ブ・経済活動(7月) 0.50％ 1.14％
21:30 加・消費者物価指数(8月) 3.7％
21:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(9月) 18.6 18.3
21:30 米・輸入物価指数(8月) 0.3％ 0.3％
22:15 米・鉱工業生産指数(8月) 0.5％ 0.9％
22:15 米・設備稼働率(8月) 76.4％ 76.1％
韓・中韓外相会談
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 9/14の強弱材料 9/14 08:39
- 今日の注目スケジュール：鉱工業生産、米消費者物価コア指数、米アップルが製品発表イベントなど 9/14 06:30
- 9/13の強弱材料 9/13 08:20
- 今日の注目スケジュール：国内企業物価指数、米財政収支、石油輸出国機構(OPEC)月報など 9/13 06:30
- 9/10の強弱材料 9/10 08:21