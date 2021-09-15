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今日の注目スケジュール：コア機械受注、中小売売上高、米鉱工業生産指数など

2021年9月15日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：コア機械受注、中小売売上高、米鉱工業生産指数など
＜国内＞
08:50　コア機械受注(7月)　3.5％　-1.5％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
13:30　第3次産業活動指数(7月)　0.2％　2.3％


ソフトバンクが法人向けイベントを開催(17日まで)


＜海外＞
07:45　NZ・経常収支(4-6月)　-15.72億NZドル　-28.95億NZドル
10:30　中・新築住宅価格(8月)　　0.3％
11:00　中・鉱工業生産指数(8月)　5.8％　6.4％
11:00　中・小売売上高(8月)　7.0％　8.5％
11:00　中・不動産投資(8月)　11.2％　12.7％
11:00　中・固定資産投資(都市部)(8月)　9.1％　10.3％
11:00　中・調査失業率(8月)　5.1％　5.1％
15:00　英・消費者物価コア指数(8月)　　1.8％
15:00　英・生産者物価産出指数(8月)　　4.9％
18:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(7月)　0.5％　-0.3％
20:30　印・貿易収支(8月)　-138.7億ドル　-109.7億ドル
21:00　ブ・経済活動(7月)　0.50％　1.14％
21:30　加・消費者物価指数(8月)　　3.7％
21:30　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(9月)　18.6　18.3
21:30　米・輸入物価指数(8月)　0.3％　0.3％
22:15　米・鉱工業生産指数(8月)　0.5％　0.9％
22:15　米・設備稼働率(8月)　76.4％　76.1％


韓・中韓外相会談


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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