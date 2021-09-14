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今日の注目スケジュール：鉱工業生産、米消費者物価コア指数、米アップルが製品発表イベントなど

2021年9月14日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産、米消費者物価コア指数、米アップルが製品発表イベントなど
＜国内＞
10:00　営業毎旬報告(9月10日現在、日本銀行)
13:30　鉱工業生産(7月)　　-1.5％
13:30　設備稼働率(7月)　　6.2％


＜海外＞
15:00　英・失業率(8月)　　5.7％
15:00　英・ILO失業率(3カ月)(7月)　4.6％　4.7％
15:30　印・卸売物価(8月)　10.77％　11.16％
21:00　ブ・IBGEサービス部門売上高(7月)　18.0％　21.1％
21:30　米・消費者物価コア指数(8月)　4.3％　4.3％


米・第76回国連総会開幕、21日から一般討論演説

米・カリフォルニア州ニューソム知事のリコール選挙

米・アップルが製品発表イベント

国際エネルギー機関(IEA)月報

スイス・国連人権理事会(10月9日まで)

韓・中国外相がソウル訪問(15日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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