関連記事
今日の注目スケジュール：鉱工業生産、米消費者物価コア指数、米アップルが製品発表イベントなど
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産、米消費者物価コア指数、米アップルが製品発表イベントなど
＜国内＞
10:00 営業毎旬報告(9月10日現在、日本銀行)
13:30 鉱工業生産(7月) -1.5％
13:30 設備稼働率(7月) 6.2％
＜海外＞
15:00 英・失業率(8月) 5.7％
15:00 英・ILO失業率(3カ月)(7月) 4.6％ 4.7％
15:30 印・卸売物価(8月) 10.77％ 11.16％
21:00 ブ・IBGEサービス部門売上高(7月) 18.0％ 21.1％
21:30 米・消費者物価コア指数(8月) 4.3％ 4.3％
米・第76回国連総会開幕、21日から一般討論演説
米・カリフォルニア州ニューソム知事のリコール選挙
米・アップルが製品発表イベント
国際エネルギー機関(IEA)月報
スイス・国連人権理事会(10月9日まで)
韓・中国外相がソウル訪問(15日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 9/13の強弱材料 9/13 08:20
- 今日の注目スケジュール：国内企業物価指数、米財政収支、石油輸出国機構(OPEC)月報など 9/13 06:30
- 9/10の強弱材料 9/10 08:21
- 今日の注目スケジュール：英GDP、米生産者物価コア指数、米卸売在庫など 9/10 06:30
- 9/9の強弱材料 9/ 9 08:20