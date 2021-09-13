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セルソース 急伸で年初来高値、第3四半期好決算に加え株式分割発表／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:40JST <4880> セルソース 20470 +3010
急伸で年初来高値。10月31日を基準日（実質的には10月29日）として1株につき3株の割合で分割すると発表している。投資単位あたりの金額を引き下げ、投資しやすい環境を整えて投資家層の拡大と株式の流動性向上を図る。また、21年10月期第3四半期累計（20年11月-21年7月）の営業利益は前年同期比168.5％増の6.78億円で着地した。提携医療機関数や加工受託件数などが伸長した。通期予想は前期比82.9％増の7.59億円で据え置いている。《YN》
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