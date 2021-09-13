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フリービット 大幅続伸、第1四半期大幅増益決算を高評価
記事提供元：フィスコ
*11:02JST フリービット---大幅続伸、第1四半期大幅増益決算を高評価
フリービット<3843>は大幅続伸。先週末に第1四半期決算を発表、営業利益は10.3億円で前年同期比67.2％の大幅増益となっている。5G生活様式支援事業である集合住宅向けインターネットサービスが堅調に推移したほか、5Gインフラ支援事業におけるMVNEの帯域増加及び利益率改善なども奏功。戦略投資の拡大を織り込み、通期計画の25億円は据え置いているが、高い進捗率を背景に上振れ期待は高まる状況のもよう。《TY》
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