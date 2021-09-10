

*17:37JST 10日の日本国債市場概況：債券先物は151円86銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年9月限

寄付151円95銭 高値151円96銭 安値151円85銭 引け151円86銭

売買高総計13659枚

2年 428回 -0.130％

5年 148回 -0.100％

10年 363回 0.040％

20年 177回 0.425％

債券先物9月限は、151円95銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利の低下を受けて買いが先行し、151円96銭まで上げた。その後、日経平均株価の反発や米長期金利の上昇を受けて売りが優勢になり、151円85銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は0.21％、10年債は1.31％、30年債は1.91％近辺で推移。

債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.35％、英国債は0.73％、オーストラリア10年債は1.21％、NZ10年債は1.93％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・21:30 米・8月生産者物価指数（前月比予想：+0.6％、7月：+1.0％）

・21:30 カナダ・8月失業率（予想：7.3％、7月：7.5％）

・22:00 メスター米クリーブランド連銀総裁オンライン講演（フィンランド中銀主催会議）

・23:00 米・7月卸売在庫改定値（前月比予想：+0.6％、速報値：+0.6％）《KK》