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アドウェイズ ストップ高買い気配、子会社がApple Search Ads Partnerに認定
記事提供元：フィスコ
*14:12JST アドウェイズ---ストップ高買い気配、子会社がApple Search Ads Partnerに認定
アドウェイズ<2489>はストップ高買い気配。連結子会社UNICORNが日本で初めてApple Search Ads Partnerに認定されたと発表。今回の認定により、広告主はUNICORNの「Apple Search Ads 自動最適化エンジン」を利用し、自動化による運用リソースの削減、自動入札調整による入札機会の最大化、自動キーワード収集と継続的なキーワード探索・検証による広告配信規模の拡張などのほか、ユーザーの興味に添う広告を効率的に配信することが可能となる。《YN》
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