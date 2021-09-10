

*08:21JST 9/10

[強弱材料]

強気材料

・シカゴ日経先物は上昇（29945、大阪比+145）

・SOX指数は上昇（3390.84、+13.15）

・米長期金利は低下

・次期首相による大型経済対策への期待

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（30008.19、-173.02）

・1ドル109円70-80銭

・NYダウは下落（34879.38、-151.69）

・ナスダック総合指数は下落（15248.25、-38.38）

・VIX指数は上昇（18.80、+0.84）

・米原油先物は下落（68.14、-1.16）

・コロナ変異種の感染拡大

・新政権発足までの政治空白

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン不足

留意事項

・9月限先物オプションの特別清算指数（SQ）算出

・河野太郎行政規制改革相が自民党総裁選立候補表明で記者会見

・独CPI（8月）

・英GDP（7月）

・英鉱工業生産指数（7月）

・英商品貿易収支（7月）

・米卸売在庫（7月）

・米生産者物価コア指数（8月）

・ユーロ圏財務相会合《ST》