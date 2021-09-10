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9/10の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:21JST 9/10
[強弱材料]
強気材料
・シカゴ日経先物は上昇（29945、大阪比+145）
・SOX指数は上昇（3390.84、+13.15）
・米長期金利は低下
・次期首相による大型経済対策への期待
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（30008.19、-173.02）
・1ドル109円70-80銭
・NYダウは下落（34879.38、-151.69）
・ナスダック総合指数は下落（15248.25、-38.38）
・VIX指数は上昇（18.80、+0.84）
・米原油先物は下落（68.14、-1.16）
・コロナ変異種の感染拡大
・新政権発足までの政治空白
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン不足
留意事項
・9月限先物オプションの特別清算指数（SQ）算出
・河野太郎行政規制改革相が自民党総裁選立候補表明で記者会見
・独CPI（8月）
・英GDP（7月）
・英鉱工業生産指数（7月）
・英商品貿易収支（7月）
・米卸売在庫（7月）
・米生産者物価コア指数（8月）
・ユーロ圏財務相会合《ST》
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