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今日の注目スケジュール：英GDP、米生産者物価コア指数、米卸売在庫など

2021年9月10日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：英GDP、米生産者物価コア指数、米卸売在庫など
＜国内＞


＜海外＞
15:00　独・CPI(8月)　0％　0％
15:00　英・GDP(7月)　　1.0％
15:00　英・鉱工業生産指数(7月)　　-0.7％
15:00　英・商品貿易収支(7月)　　-119.88億ポンド
19:30　露・ロシア連邦中央銀行(中央銀行)が政策金利発表　　6.50％
21:00　印・鉱工業生産(7月)　9.2％　13.6％
21:00　ブ・小売売上高(7月)　0.5％　-1.7％
21:30　米・生産者物価コア指数(8月)　6.6％　6.2％
21:30　加・失業率(8月)　　7.5％
23:00　米・卸売在庫(7月)　0.6％　0.6％
25:00　露・GDP(4-6月)　　10.3％


米・クリーブランド連銀総裁が講演

欧・ユーロ圏財務相会合

欧・非公式欧財務相会合(11日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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