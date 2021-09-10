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今日の注目スケジュール：英GDP、米生産者物価コア指数、米卸売在庫など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：英GDP、米生産者物価コア指数、米卸売在庫など
＜国内＞
＜海外＞
15:00 独・CPI(8月) 0％ 0％
15:00 英・GDP(7月) 1.0％
15:00 英・鉱工業生産指数(7月) -0.7％
15:00 英・商品貿易収支(7月) -119.88億ポンド
19:30 露・ロシア連邦中央銀行(中央銀行)が政策金利発表 6.50％
21:00 印・鉱工業生産(7月) 9.2％ 13.6％
21:00 ブ・小売売上高(7月) 0.5％ -1.7％
21:30 米・生産者物価コア指数(8月) 6.6％ 6.2％
21:30 加・失業率(8月) 7.5％
23:00 米・卸売在庫(7月) 0.6％ 0.6％
25:00 露・GDP(4-6月) 10.3％
米・クリーブランド連銀総裁が講演
欧・ユーロ圏財務相会合
欧・非公式欧財務相会合(11日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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