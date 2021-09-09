関連記事
今日の注目スケジュール：東京オフィス空室率、工作機械受注、中消費者物価指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：東京オフィス空室率、工作機械受注、中消費者物価指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
08:50 マネーストック(8月)
11:00 東京オフィス空室率(8月) 6.28
15:00 工作機械受注(8月) 93.4％
＜海外＞
10:30 中・消費者物価指数(8月) 1.1％ 1.0％
10:30 中・生産者物価指数(8月) 8.9％ 9.0％
15:00 独・貿易収支(7月) 162億ユーロ
15:00 独・経常収支(7月) 225億ユーロ
16:00 マレーシア・中央銀行が政策金利発表 1.75％ 1.75％
20:45 欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見 0％ 0％
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(8月) 0.70％ 0.96％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 34.0万件
中・資金調達総額(8月、15日までに) 2兆6500億元 1兆566億元
中・マネーサプライ(8月、15日までに)
中・元建て新規貸出残高(8月、15日までに) 1兆3500億元 1兆832億元
米・地区連銀(ニューヨーク、ダラス、ミネアポリス、ボストン)総裁が人種差別関連イベントで講演
米・サンフランシスコ連銀総裁がブルッキングズ研究所主催のパネル討論会に参加
北朝鮮・建国記念日
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 9/8の強弱材料 9/ 8 08:13
- 今日の注目スケジュール：GDP改定値、貿易収支、米JOLT求人件数など 9/ 8 06:30
- 9/7の強弱材料 9/ 7 08:24
- 今日の注目スケジュール：家計支出、景気先行CI指数、中貿易収支など 9/ 7 06:30
- 9/6の強弱材料 9/ 6 08:13