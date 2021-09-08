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8日の日本国債市場概況：債券先物は151円85銭で終了
記事提供元：フィスコ
*17:31JST 8日の日本国債市場概況：債券先物は151円85銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年9月限
寄付151円87銭 高値151円90銭 安値151円84銭 引け151円85銭
売買高総計39515枚
2年 428回 -0.130％
5年 148回 -0.100％
10年 363回 0.040％
20年 177回 0.430％
債券先物9月限は、151円87銭で取引を開始。前日の欧米市場での長期金利上昇や本日の日本株続伸・円安進行を受けて売りが優勢になり、151円90銭から151円84銭まで下げた。現物債の取引では、2年債と10年債が買われ、20年債が売られ、5年債はもみ合った。
＜米国債概況＞
2年債は0.21％、10年債は1.34％、30年債は1.95％近辺で推移。
債券利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.33％、英国債は0.71％、オーストラリア10年債は1.29％、NZ10年債は1.99％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・23:00 カナダ中銀が政策金利発表（0.25％に据え置き予想）
・23:00 米・7月JOLT求人件数（予想：1004.9万件、6月：1007.3万件）
・02:00 米財務省・10年債入札
・02:10 ウィリアムズNY連銀総裁オンライン討論会参加（経済見通し）
・03:00 米地区連銀経済報告(ベージュブック)
・04:00 米・7月消費者信用残高（予想：+250.00億ドル、6月：+376.90億ドル）
・07:00 カプラン米ダラス連銀総裁オンライン対話集会開催《KK》
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