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9/8の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:13JST 9/8
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（29916.14、+256.25）
・ナスダック総合指数は上昇（15374.33、+10.81）
・シカゴ日経先物は上昇（29965、大阪比+65）
・1ドル110円20-30銭
・次期首相による大型経済対策への期待
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・NYダウは下落（35100.00、-269.09）
・SOX指数は下落（3419.73、-11.16）
・VIX指数は上昇（18.14、+1.73）
・米原油先物は下落（68.35、-0.94）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の感染拡大
・新政権発足までの政治空白
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン不足
留意事項
・GDP改定値（4-6月）
・国際収支（7月）
・銀行貸出動向（8月）
・国債買いオペ
・倒産件数（8月）
・景気ウォッチャー調査（8月）
・米JOLT求人件数（7月）
・米消費者信用残高（7月）
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）公表
・米議会の米中経済安全保障調査委員会（USCC）公聴会《ST》
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