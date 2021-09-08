

*08:13JST 9/8

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29916.14、+256.25）

・ナスダック総合指数は上昇（15374.33、+10.81）

・シカゴ日経先物は上昇（29965、大阪比+65）

・1ドル110円20-30銭

・次期首相による大型経済対策への期待

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（35100.00、-269.09）

・SOX指数は下落（3419.73、-11.16）

・VIX指数は上昇（18.14、+1.73）

・米原油先物は下落（68.35、-0.94）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の感染拡大

・新政権発足までの政治空白

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン不足

留意事項

・GDP改定値（4-6月）

・国際収支（7月）

・銀行貸出動向（8月）

・国債買いオペ

・倒産件数（8月）

・景気ウォッチャー調査（8月）

・米JOLT求人件数（7月）

・米消費者信用残高（7月）

・米地区連銀経済報告（ベージュブック）公表

・米議会の米中経済安全保障調査委員会（USCC）公聴会《ST》