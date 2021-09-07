ｉーｐｌｕｇ　大幅反発、リクルーティングサービス「OfferBox」の8月末企業登録数が30.8％増／新興市場スナップショット

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大幅反発。新卒ダイレクトリクルーティングサービス「OfferBox」の8月末の企業登録数が前期比30.8％増の9183社になったと発表している。8月単月のオファー送信件数は前年同月比2.2倍の12万6182件（22年卒の大学4年生）に拡大し、累積学生登録人数（同）も同27.6％増の18万1992人となった。OfferBoxは企業が興味を持った学生に対しオファーを送る就活サイトで、登録数の順調な伸びが好感されて買いが入っているようだ。《TY》