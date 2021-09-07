関連記事
今日の注目スケジュール：家計支出、景気先行CI指数、中貿易収支など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：家計支出、景気先行CI指数、中貿易収支など
＜国内＞
08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(7月) 0.2％ 0.1％
08:30 家計支出(7月) 2.9％ -5.1％
08:30 実質賃金総額(7月) 0.8％ -0.1％
14:00 景気一致指数(7月) 94.3 94.5
14:00 景気先行CI指数(7月) 103.4 104.1
＜海外＞
13:30 豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.10％ 0.10％
14:45 スイス・失業率(8月) 2.9％ 3.0％
15:00 独・鉱工業生産指数(7月) 0.5％ -1.3％
18:00 欧・ユーロ圏GDP確定値(4-6月) 13.6％ 13.6％
18:00 独・ZEW期待指数(9月) 30.3 40.4
18:30 南ア・GDP(4-6月) 17.4％ -3.2％
中・外貨準備高(8月) 3兆2320億ドル 3兆2358億9千万ドル
中・貿易収支(8月) 547.0億ドル 565.9億ドル
エルサルバドル・ビットコイン法施行
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 9/6の強弱材料 9/ 6 08:13
- 今日の注目スケジュール：独製造業受注、米失業保険の上乗せ給付期限切れ、欧非公式欧州連合(欧)財務相会合など 9/ 6 06:30
- 9/3の強弱材料 9/ 3 08:19
- 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、米非農業部門雇用者数、米ISM非製造業景況指数など 9/ 3 06:30
- 9/2の強弱材料 9/ 2 08:17