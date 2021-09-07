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今日の注目スケジュール：家計支出、景気先行CI指数、中貿易収支など

2021年9月7日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：家計支出、景気先行CI指数、中貿易収支など
＜国内＞
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(7月)　0.2％　0.1％
08:30　家計支出(7月)　2.9％　-5.1％
08:30　実質賃金総額(7月)　0.8％　-0.1％
14:00　景気一致指数(7月)　94.3　94.5
14:00　景気先行CI指数(7月)　103.4　104.1


＜海外＞
13:30　豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　0.10％　0.10％
14:45　スイス・失業率(8月)　2.9％　3.0％
15:00　独・鉱工業生産指数(7月)　0.5％　-1.3％
18:00　欧・ユーロ圏GDP確定値(4-6月)　13.6％　13.6％
18:00　独・ZEW期待指数(9月)　30.3　40.4
18:30　南ア・GDP(4-6月)　17.4％　-3.2％


中・外貨準備高(8月)　3兆2320億ドル　3兆2358億9千万ドル

中・貿易収支(8月)　547.0億ドル　565.9億ドル

エルサルバドル・ビットコイン法施行


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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