「りょ」は英語で「You got it」!?　「I got」でなく「You got」？

「りょ」とは、了解という意味で特に若者に使われる表現である。既に一般的になりつつあり知っている人、実際に使っている人も多いのではないだろうか。ではこの「りょ=了解」を英語で表現する際「You got it」となる場合があるのは知っているだろうか。なぜ主語が「I」ではなく「You」なのか。今回はその違いにつて紹介しよう。

【こちらも】英語中級者以上は知っておくべき!? 丁寧に言ったつもりが失礼になる表現4選

■I got itの使い方

「I got it」は相手の言ったことが理解できたときに使う。以下がその例文だ。

Ex:1

A: This is how to use it.ok?(こうやって使うんだよ。わかった?)

B: I got it.(なるほど)

Ex2:

A: So we’re meeting at 9 tomorrow morning.(明日の朝9時集合で)

B: I got it.(了解)

「I got it」は言い換えれば「I understand / okay」となる。日本語では「オッケー・なるほど」などと訳すことができる。

■You got it の使い方

一方で「You got it」は相手の依頼や頼み事に対して承諾するときに使われる。以下がその例文だ。

Ex1:

A: Can you get this done by tomorrow?(これを明日までにやっといて)

B: You got it!(了解)

Ex2:

A: What can I get you?(ご注文は?)

B: I’ll have 2 beers. (ビールを2つ)

A: You got it!(はい)

友達・同僚・上司など関係を問わずに使われる。また2番目の例文はレストランなどのシチュエーションで、ウェイター・ウェイトレスが注文を承る際にも「You got it」を使う。

■I understandの意味を表す色々な表現

今回紹介したフレーズに似たもので「Got it!」「Gotcha」がある。「Got it」は「I got it / You got it」の略。「Gotcha」は「I got you」のことで「I understand」の非常にカジュアルな表現だ。どちらも会話で頻繁に使われるので覚えておくと良いだろう。

「I got it」「You got it」共に了解を表す表現だが使う場面は異なる。今回の記事を参考に是非使い分けられるようになってほしい。(記事:newpowersoul・記事一覧を見る)