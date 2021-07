英語中級者以上は知っておくべき!? 丁寧に言ったつもりが失礼になる表現4選

ある程度語彙も増えて英会話ができるようになると、次に重要になるのが言葉のニュアンスである。特に中級者以上はなまじ日常会話が問題なくできてしまうだけに、丁寧に言ったつもりが間違って相手には失礼なニュアンスで伝わってしまうということもありえる。今回はそんな簡単なだけに誤って使いがちなフレーズ4選を紹介しよう。

■or not

「~or not」は「yes or not(yesかnoか)」と問う場合に使う表現だ。例えば相手に「Are you coming to the party or not?(今度のパーティに来るの来ないの?)」と尋ねた場合、相手に返答を急がせることになる。状況・フレーズによっては時として嫌みっぽいニュアンスで伝わってしまう。基本的に「or not」を付ける必要もないだろう。

■Didn’t I tell you?

「~と言ったよね」と言いたい時に「Didn’t I tell you~」と言ってしまうと「~しろと言っただろ!」と怒りの感情が含まれたニュアンスで伝わってしまうことがある。この場合は例えば「Did I tell you to get it done by tomorrow?」などと伝えるのが無難だ。

■Don’t you know~?

「~知っている?」と聞くのに「Don’t you know~?」と言ってしまうと「そんなことも知らないの?」と言ったニュアンスで伝わってしまう。特にビジネスシーンなどではそのような言い方をしてしまうと失礼になってしまう。シンプルに「Do you know~?」でかまわない。

■have something to say

「ちょっと話がある」と言いたい場合に「I have something to say.」と使ってしまう日本人は少なくない。しかしこれだと「言いたいことがある(文句がある)」と伝わってしまう。これは「say」そのものの意味(コア)を知っていれば分かることだろう。この場合は「say」ではなく「tell」を使って「I have something to tell you.」とすればよい。

今回紹介したフレーズはいずれも「使ってはいけない」のではなく「使う場面を選ぶ」フレーズである。状況に応じて使い分けができるように、どういったニュアンスが含まれているかを知ることは、英会話上達において重要である。是非うまく使い分けができるよう、意識してみてほしい。(記事:newpowersoul・記事一覧を見る)